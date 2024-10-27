Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Firari Hükümlü Gizli Bölmede Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan M.Y.K., evinin banyosunda gizli bir bölmede yakalandı. Ekipler, firarinin saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi ve burada bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Siirt'te, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evin banyosuna yaptığı gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "motosiklet hırsızlığı", "kasten yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" gibi suçlarından toplam 15 suç kaydı bulunan, 11 suçtan ifadeye yönelik aranması ve 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K'nin, kent merkezindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2020'den beri aranan firarinin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, evin banyosunda önüne çamaşır makinesi bırakılmış ve girişi fayansla kaplanmış gizli bölme tespit etti.

Firariyi burada yakalayan ekipler, ayrıca gizli bölmede yaptığı aramada bir miktar kubar esrar ele geçirdi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel siirt Hukuk Suç

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ? Bugün bankalar açık mı? 27-28 Ekim bankalar kapalı mı, açık mı? 27 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Gaziantep FK- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantep FK- Konyaspor maç özeti! Gülşen'in babası neden öldü? Gülşen'in babasının hastalığı neydi? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.