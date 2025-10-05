Haberler

Siirt'te Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te İHH tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla resimler çizdi. Etkinlik, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla resimler çizdi.

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Arslan Erdal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen etkinliğe katılan çocukların, çizdikleri resimlerle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiğini söyledi.

Her zaman Gazze'nin sesi olamaya devam edeceklerini belirten Erdal, "Filistin özgür olana kadar bu devam edecek." dedi.

Erdal, etkinlik kapsamında çocuklara meyve suyu ve kek ikramında bulunduklarını kaydetti.

Resim çizen öğrencilerden Ömer Asaf Kara da etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğu vurgulayarak, "Burada bulunma sebebim Filistin fotoğraflarını çizmektir. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

Fatma Rana Erdal ise Filistinli çocukların özgür olması için resim çizdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.