Siirt'te Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla resimler çizdi.

İHH Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Arslan Erdal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen etkinliğe katılan çocukların, çizdikleri resimlerle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiğini söyledi.

Her zaman Gazze'nin sesi olamaya devam edeceklerini belirten Erdal, "Filistin özgür olana kadar bu devam edecek." dedi.

Erdal, etkinlik kapsamında çocuklara meyve suyu ve kek ikramında bulunduklarını kaydetti.

Resim çizen öğrencilerden Ömer Asaf Kara da etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğu vurgulayarak, "Burada bulunma sebebim Filistin fotoğraflarını çizmektir. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

Fatma Rana Erdal ise Filistinli çocukların özgür olması için resim çizdiğini dile getirdi.