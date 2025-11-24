Haberler

Siirt'te Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı Var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te, Ayhan Esen'in kullandığı kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Baygınlık geçiren bir yolcunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

SİİRT'te sürücü Ayhan Esen'in hayatını kaybettiği kaza, baygınlık geçirdikten sonra kendine gelen yaralının ihbarı ile ortaya çıktı. İhbar sonrası ekipler, yaralıyı sıkıştığı kamyonetten çıkarırken; Esen'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde eski Eruh Yolu Botan Vadisi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ayhan Esen'in kontrolünü yitirdiği 06 BZC 108 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada Esen hayatını kaybetti, araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Baygınlık geçiren ve bugün öğleden sonra kendine gelen yaralı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu

Dehşete düşüren olay! Çöp kutusundan ölü köpekler çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.