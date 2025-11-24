Siirt'te Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

SİİRT'te sürücü Ayhan Esen'in hayatını kaybettiği kaza, baygınlık geçirdikten sonra kendine gelen yaralının ihbarı ile ortaya çıktı. İhbar sonrası ekipler, yaralıyı sıkıştığı kamyonetten çıkarırken; Esen'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde eski Eruh Yolu Botan Vadisi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Ayhan Esen'in kontrolünü yitirdiği 06 BZC 108 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada Esen hayatını kaybetti, araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Baygınlık geçiren ve bugün öğleden sonra kendine gelen yaralı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.