Siirt'te Etkili Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
Siirt'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 ile 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Siirt'te etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
???????Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 ile 20 metreye kadar düştü.
Siirt-Kurtalan ve Eruh çevre yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.