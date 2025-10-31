Siirt'te Eşini Vuran Adamın Eşi 3 Aylık Hamileymiş

EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın, tabancayla ateş ederek öldürdüğü eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'nın cenazeleri, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ölenlerin yakınları hastaneye gelirken, Mine Arı'nın 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akif ÖZALP/SİİRT,