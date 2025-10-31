Siirt'te Eşini Vuran Adamın Eşi 3 Aylık Hamileymiş
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın tabancayla öldürdüğü eşi Mine Arı'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYMİŞ
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı'nın, tabancayla ateş ederek öldürdüğü eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'nın cenazeleri, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ölenlerin yakınları hastaneye gelirken, Mine Arı'nın 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel