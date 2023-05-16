SİİRT'TE ENGELLİLERİN 1 GÜNLÜK ASKERLİK HEYECANI

SİİRT 3'üncü Komando Tugayı'nda 41 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaptı.

Siirt 3'üncü Komando Tugayı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için başvuran 41 engelli, üniformalarını giyerek tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler, yemin etti. Birliğe katılan ilk er tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Duygulu anların da yaşandığı programın sonunda, bir günlük temsili askerlik yapan askerlere Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi. Törenin ardından, Vali Hacıbektaşoğlu, yemin eden özel birey askerler ve aileleriyle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşan 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, özel bireyleri ve değerli ailelerini kışlamızda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Özel birey kardeşlerimiz temsili askerlik uygulamasıyla askerlik heyecanını ve coşkusunu yaşadılar. Törene katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum' dedi.

Engelli gençler de bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.(DHA)