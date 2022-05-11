Siirt'te engellilere yönelik el sanatları sergisi açıldı - Haberler

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Siirt'te engellilere yönelik el sanatları sergisi açıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te engellilere yönelik el sanatları sergisi açıldı

Siirt'te Engelliler Haftası dolayısıyla ruhsal ve bedensel engellilerin yıl içinde hazırladığı resim ve el sanatları sergilendi.

SİİRT (AA) - Siirt'te Engelliler Haftası dolayısıyla ruhsal ve bedensel engellilerin yıl içinde hazırladığı resim ve el sanatları sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde engellilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, resim ve el sanatları sergisini gezdi, ürünleri inceledi.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından rehabilitasyon merkezi bahçesinde fidan dikildi.

Engellilere yönelik desteğin devam edeceğini belirten Hacıbektaşoğlu, devlet koruması altındaki özel bireyler tarafından hazırlanan eserlerin teşhir edildiği sergi ve müzik dinletisinden oluşan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve kurum müdürleri de katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu, Engelliler Haftası, Rehabilitasyon, Siirt, Güncel, Haberler

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