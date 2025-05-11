Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Siirt'te Engelliler Haftası Etkinliği

Siirt'te Engelliler Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde, bedensel ve zihinsel engelli çocuklar için bir rehabilitasyon merkezinin duvarları, üniversite öğrencileri tarafından renkli çizimlerle süslendi. Jandarma personelinin de katıldığı etkinlikte, özel bireylerle birlikte keyifli anlar yaşandı.

Siirt'te "Engelliler Haftası" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve gençlerin hizmet aldığı rehabilitasyon merkezinin duvarları resimlerle renklendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle özel bir rehabilitasyon merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda üniversite öğrencileri tarafından merkezin duvarlarına çizgi film karakterleri ile kedi, sincap, çiçek ve ağaç figürleri çizildi.

Jandarma personeli, bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve gençler ile üniversite öğrencileri tarafından bu çizimler renk renk boyalarla boyandı.

İl Jandarma Komutanlığınca ayrıca merkezin bahçesinde "2025 Aile Yılı" dolayısıyla "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" yazılı pankart açıldı.

Jandarma personelinin özel çocuklara balon dağıttığı etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerinden İrem Köseoğlu, AA muhabirine, hem çizim yaptıklarını hem de özel bireylerin yeteneklerini gözlemleme fırsatı bulduklarını anlatarak, özel bireylerle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sibel Gündüz de etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çizimler yaptık, boyama yaptık. Duvara el basma etkinliğimiz oldu. Biz mutluyuz, inşallah onları da mutlu etmişizdir." dedi.

Merkezden hizmet alan bedensel engelli gençlerden Sabır Ekik ise etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ekik, herkesin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Trafikte araçların rampaların önüne park edilmemesi ve engelli bireylerin ulaşım alanlarının işgal edilmemesi gerekiyor. Bu konuda daha fazla duyarlılık gösterilmesi hepimizin faydasına olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.