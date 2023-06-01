Siirt'te Engelli Gençler Temsili Askerlik Yaptı

Siirt'te askerlik yapamayan 5 engelli, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında düzenlenen törenle bir günlük askerlik yaptı. İl Jandarma Komutanlığı'nda, askerlik yapamayan engelliler için 'Temsili Askerlik Uygulaması' yapıldı. Bir günlük askerlik eğitimi tamamlayan 5 engelli genç, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı.

Siirt'te askerlik yapamayan 5 engelli, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında düzenlenen törenle bir günlük askerlik yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda, askerlik yapamayan engelliler için 'Temsili Askerlik Uygulaması' yapıldı. Bir günlük askerlik eğitimi tamamlayan 5 engelli genç, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı. Birliğe katılan ilk er tarafından da, yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri, engelli gençler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, özel bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Askerlik, her Türk gencinin arzu ettiği bir görevdir. Sizlere çok yakışan bu üniforma içerisinde, kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak, sizi aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Bu duygularla, ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayattaki gazilerimize uzun ömürler diliyorum' dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu da, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Evlatlarımızın yemin merasiminden gurur duyduk. İnşallah bu anılar evlatlarımızın hayatlarında güzel bir hatıra olarak kalacak. Törene katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum' diye konuştu.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERDEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Törenin ardından İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekleriyle yaptıkları gösteri de ilgiyle izlendi. Eğitmenlerinden aldıkları komutları yerine getiren köpeklerle yapılan gösteriyi izleyen engelli gençler, büyük sevinç yaşadı.

Törenin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve protokol üyeleri, yemin eden özel birey askerler ve aileleriyle bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, Mehmetçiklere ve ailelerine yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi.(DHA)