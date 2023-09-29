Siirt'te enerji şirketi çalışanlarına saldırı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanı, bir grubun odun ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaçak elektrik kontrolü yapan 2 enerji şirketi çalışanı, bir grubun odun ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kurtalan ilçesi İğdeli köyüne bağlı Yazılı mezrasına, önceki kontrolde kaçak elektrik kullandığı için ceza yazılan bir grup, kontrol için bölgeye giden iki enerji şirketi çalışanına odun ve yumrukla saldırdı. Saldırıda bir çalışanın burnu kırıldı, diğer çalışanın ise kaburgaları zedelendi. Darp, cep telefonuyla kaydedildi. Yaralanan çalışanlar, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Enerji şirketi çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.