Siirt'te emniyet ve jandarma teşkilatlarının araç filosu 68 yeni araçla güçlendirildi

Siirt'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filolarına 68 yeni araç eklendi.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, araçlardan 48'inin emniyet, 20'sinin de jandarma teşkilatının hizmetinde kullanılacağını söyledi.

Araçların kent merkezi ve kırsalda hizmet sunacağını belirten Kızılkaya, "Yenilenen araç filomuz sayesinde vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin bir güvenlik hizmeti sunacağız. Milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst seviyede korunacaktır. Bugün itibarıyla ilimizde jandarma bölgesinde aranan şahısların tamamı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu ilimiz tarihinde bir ilktir. Aynı başarıyı polis bölgesinde de en kısa sürede sıkı bir takiple sağlayacağımıza ve ülkemizde bu konuda bir ilki gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır." dedi.

Güvenlik birimlerinin halkın desteğiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Kızılkaya, büyük bir uyum içinde ve fedakarca çalışan güvenlik güçlerini tebrik ettiğini dile getirdi.

Halkın huzur ve güvenliği için arananların tümü yakalanana kadar operasyonların kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye kadar tüm güvenlik faaliyetlerimizin çok daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak 68 yeni aracın ilimize kazandırılmasındaki güçlü desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Konuşmaların ardından dua okundu, Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri araçlarla fotoğraf çektirdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.