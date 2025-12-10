Siirt'te emniyet ve jandarmaya 68 yeni araç teslim edildi

SİİRT'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 68 yeni araç, törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul'da hayırseverlerce bağışlanan araçlardan Siirt'e tahsis edilen 68 araç için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Araçların 48'inin emniyet, 20'sinin jandarma birimlerinde kullanılacağı belirtildi. Törende anahtarlar, polis ve jandarma ekiplerine teslim edildi. Törene Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun ile polis ve jandarma personelleri katıldı.

'DAHA GÜÇLÜ BİR GÜVENLİK HİZMETİ SUNMASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Kızılkaya, "28 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza tahsis edilen 9 bin 200 aracın teslim törenine İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız ile birlikte iştirak etmiştik. Bugün ise Emniyet Müdürlüğümüze 48, İl Jandarma Komutanlığımıza 20 olmak üzere toplam 68 aracı ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde görev yapacak kolluk birimlerimize teslim etmek üzere bir aradayız. Bu 68 yeni araç, Siirt'imizin hem şehir merkezinde hem de kırsalında daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir güvenlik hizmeti sunmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

'JANDARMA BÖLGESİNDE ARANAN ŞAHISLARIN TAMAMI YAKALANDI'

Jandarma bölgesinde aranan bütün şahısların yakalandığını ifade eden Vali Kızılkaya, "Bugün itibarıyla ilimizde jandarma bölgesinde aranan şahısların tamamı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bu, ilimiz tarihinde bir ilktir. Halkımızın huzur ve güvenliği için aranan son şahıs yakalanıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,