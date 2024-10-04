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Siirt'te Emekli Polis Otomobilinde Ölü Bulundu

Siirt'te Emekli Polis Otomobilinde Ölü Bulundu
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Siirt'te emekli polis Fikret Bal, aracında ölü bulundu. İlk incelemelere göre ölüm nedeni beyin kanaması olarak belirlendi.

SİİRT'te emekli polis Fikret Bal (56), otomobilinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Bal'ın beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin, emekli polis memuru Fikret Bal olduğu tespit edildi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede Bal'ın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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