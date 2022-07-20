Elektrik trafosu yandı Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki elektrik trafosundan yangın çıktığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kapı kilidini keserek açtığı trafodaki yangını söndürdü. AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel Güncel Haberler

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