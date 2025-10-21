Haberler

Siirt'te Elektrik Direği Alev Aldı

Siirt'te Afetevler Mahallesi'nde bir elektrik direği, bilinmeyen bir nedenle alev alarak büyük bir tehlike yarattı. İtfaiye ekipleri olay yerine zamanında müdahale ederek yangını söndürdü ve enerji şirketi ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Olay, 16.00 sıralarında Afetevler Mahallesi Mehmet Süer Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir elektrik direğinde bulunan kablolar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan direk söndürüldü. Olay yerine gelen enerji şirketi ekipleri, elektrik direğindeki onarım için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
