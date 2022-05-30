Siirt'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beğendik beldesinde Cevat Turşak (39), henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Turşak, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Turşak'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.