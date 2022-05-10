Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

BAYKAN, SİİRT (AA) - Baykan ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi Serdar Ekinci (23) yaşamını yitirdi.

Veyselkarani beldesinde bir inşaatta çalışan Ekinci, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ekinci, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.