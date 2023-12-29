Siirt'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti
Siirt'te bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel ve Ahmet Yelis, taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis hastaneye kaldırıldı, ancak İdris Geçgel kurtarılamadı.
Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisinden biri hayatını kaybetti.
Barış Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel (54) ile Ahmet Yelis (53), taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İdris Geçgel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.