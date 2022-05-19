Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı - Haberler

Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
AA - Recep Çelik - Güncel
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Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Güleçler köyünde arkadaşlarıyla oynayan Yusuf Ural, elektrik direğine çıkması sonucu akıma kapıldı.
Direkten düşen ve vücudunda yanıklar oluşan Ural'ın yakınları yetkililerden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği köyde, ilk müdahalesi yapılan Ural, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Recep Çelik - Güncel