Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

AA - Recep Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Güleçler köyünde arkadaşlarıyla oynayan Yusuf Ural, elektrik direğine çıkması sonucu akıma kapıldı.

Direkten düşen ve vücudunda yanıklar oluşan Ural'ın yakınları yetkililerden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği köyde, ilk müdahalesi yapılan Ural, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Recep Çelik - Güncel

Pervari, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title