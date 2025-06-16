Siirt'te Elektrik Akımına Kapılan Çift Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektrik akımına kapılan 77 yaşındaki Behice Kilvan ve 80 yaşındaki eşi Hüseyin Kilvan hayatını kaybetti. Olay, yakınlarının haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde evlerinde elektrik akımına kapılan Behice Kilvan (77) ile eşi Hüseyin Kilvan (80), hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Beykent köyünde meydana geldi. Yaz aylarını köyde geçiren Behice Kilvan ile eşi Hüseyin Kilvan'dan haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Çifti yerde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede çiftin, elektrik akımına kapıldıkları tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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