Siirt'te silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi
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Siirt'te jandarmanın düzenlediği operasyonda silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt'te jandarmanın düzenlediği operasyonda silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Baykan ilçesi Korucu mezrası kırsalında 9 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Aramada kayalıklar arasında bidon içinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 17 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir el yapımı patlayıcı (EYP), bir RPG-7 roketatar, bir RPG-7 roketatara ait anti tank mühimmatı, 3 RPG-7 roketatara ait anti personel mühimmatı, bir RPG-7 roketatara ait anti tank sevk fişeği, 6 RPG-7 roketatara ait anti personel sevk fişeği, 6 el bombası, 3 el telsizi, bir gece görüş cihazı, bir aksiyon kamerası, 500 gram C4 patlayıcı, 500 gram C3 patlayıcı, 92 elektrikli fünye, 12 mekanik fünye, 150 metre infilaklı fitil, 54 fişek, 7 EYP alıcısı, bir telsiz şarj cihazı, 2 telsiz bataryası, 10 şarjör kütüklüğü ele geçirildi.
Malzemeler emniyetli şekilde imha edildi.