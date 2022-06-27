Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Doğan köyü Karamık mezrası mevkisinde Nejdet O. (22) idaresindeki minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nejdet O. yaralandı. Helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Fecri Barlık - Güncel Pervari Siirt PKK Güncel Haberler

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