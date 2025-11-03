Haberler

Siirt'te Ekskavatör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ekskavatörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalışma yapan ekskavatörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yayıkdere Mahallesi'nde plaka ve sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen ekskavatör devrildi.

Kazada ekskavatörün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
