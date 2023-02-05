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Siirt'te ekipler kardan kapanan yolu açarak köydeki hasta çocuğu hastaneye ulaştırdı

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Siirt'te ekipler kardan kapanan yolu açarak köydeki hasta çocuğu hastaneye ulaştırdı

Siirt'in Baykan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Siirt'in Baykan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ekiplerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

İlçede etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan Dilektepe köyünde rahatsızlanan çocuğu hastaneye götüremeyen yakınları yetkililerden yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin köyde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Baykan Siirt Güncel Haberler

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