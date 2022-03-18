Siirt'te ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin 4 saatlik çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin 4 saatlik çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Ormanlı köyünde yaşayan felçli 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu'nu rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, Aslanoğlu'nu evinden alarak köy yakınlarında bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Aslanoğlu, 4 saat süren çalışmanın ardından Şirvan Devlet Hastanesine götürüldü.
Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Pervari ilçesinin Geçittepe bölgesinde ise minibüste mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.