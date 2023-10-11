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Siirt'te durdurulan araçta 2 tabanca ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.