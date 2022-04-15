Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te 'dur' ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

BAYKAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, Afgan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Baykan, Siirt, Güncel, Haberler

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