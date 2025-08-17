Siirt'te Düğünden Dönenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan 56 AAL 864 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
