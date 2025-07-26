Siirt'te Düğün Sonrası Havai Fişek Yangını Kontrol Altına Alındı

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Siirt'in Baykan ilçesinde düğün sonrası atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde düğün sonrası atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde düzenlenen bir düğünün ardından atılan havai fişeklerden biri, yakınlardaki ağaçlık alana düşerek yangına neden oldu. İhbarla olay yerine Baykan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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