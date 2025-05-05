Siirt'te Düğün Konvoyuna Polis Müdahalesi
Siirt'te polis ekipleri, çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurarak araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından konvoy yoluna devam etti.
SİİRT'te polis ekipleri, şikayetler üzerine korna ve müzik sesleriyle çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurup, araç sahiplerini uyardı.
Veysel Karani Mahallesi çevre yolu çıkışında polis ekipleri, gelen şikayetler üzerine korna ve müzik sesleriyle çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, konvoydakilere çevreyi rahatsız etmemeleri yönünde uyarılar yaparak, gelin ve damada mutluluklar diledi. Konvoy, yapılan uyarıların ardından yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel