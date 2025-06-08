Siirt'te Düğün Düzeninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan Vedat Pekgöz (35) ve Mehmet Polat (60), o anları anlattı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekel Mahallesi'nde önceki gün bir salonda düzenlenen düğün sırasında gerçekleştirilen ve Adnan Pekgöz'ün (20) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin kentteki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Vedat Pekgöz, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl önce gittiği düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan elektrik teli nedeniyle iki parmağını kaybettiğini anlattı.

O günden sonra düğünlere gitmeme kararı aldığını belirten Pekgöz, akrabalarının ısrarı üzerine önceki gün amcasının oğlunun düğününe katıldığını söyledi.

Pekgöz, "Düğüne gittik, birkaç dakika sonra silah patladı. O tarafa yöneldim. 5-6 el ateş edildikten sonra çocuk (hayatını kaybeden Adnan Pekgöz) düştüğünde ben de onunla beraber yere düştüm. Mermi topuğuma isabet etti." dedi.

Pekgöz, saldırıda hayatını kaybeden yakını Adnan Pekgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Yaralılardan Mehmet Polat da düğünde açılan ateş sonucu seken merminin ayağına isabet ettiğini anlattı.

Polat, "Olayın yaşandığı yerden uzaktaki masada oturuyordum. Bir mermi ayağıma isabet etti. Gerisini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Olay

Kurtalan ilçesinin Tekel Mahallesi'nde 6 Haziran'da bir düğün salonunda yapılan silahlı saldırıda Adnan Pekgöz ile Vedat Pekgöz, Mehmet Polat ve A.D. yaralanmış, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Pekgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede polis ekiplerince yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.