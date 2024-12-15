Siirt'te Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Siirt'te jandarma ve polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Siirt-Batman kara yolu Kezer mevkisinde dron destekli araç takip sistemi kullanılarak denetim yapıldı.

Denetimlerde, sürücülere ve yolculara trafik kurallarının önemi anlatıldı, çocuklar için eğlenceli ve öğretici bilgiler paylaşılarak çeşitli hediyeler verildi.???????

Açıklamada, kentte meydana gelen trafik kazalarının genellikle hız sınırlarına dikkat edilmemesi, şerit ihlalleri, kavşaklarda ve dönüşlerde geçiş önceliğine uyulmamasından kaynaklandığı belirtilerek, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.