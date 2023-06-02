SİİRT'TE DOLU, 'YEŞİL ALTIN'I VURDU

SİİRT'te etkili olan dolu yağışı 'yeşil altın' olarak tabir edilen fıstık bahçelerine büyük zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları başlatılan Tillo ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, 'Dolunun vurduğu alanlarda hasar gerçekten çok büyük. Biz üreticilerimize çok geçmiş olsun diyoruz. Müdürlük olarak elimizden gelen destek çalışmasını yapmaya çalışacağız' dedi.

Kentte 30 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı nedeniyle Tillo ilçesinde fıstık bahçeleri büyük zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ile birlikte doludan en çok zarar gören İkizbağlar, Dereyamaç ve Sinep köylerinde incelemelerde bulundu. Zararın gelecek yılki üretimi de etkileyeceğini ifade eden Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, 'Ben 50 yaşındayım, bu yaşıma kadar fıstık bağlarında bu denli zarar görmedim. Sadece bu yılın emeği değil, gelecek yılın da mahsulünün gittiğini gördük. Eğer çiftçiye destek verilmezse bu alanların geri kalacaklarına inanıyoruz. Onun için bu hasar için devletimizden bir destek bekliyoruz' diye konuştu.

'BAĞ VE BAHÇELERİN SİGORTALANMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da üreticilere bağ ve bahçelerini sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunarak, şunları söyledi: ?Siirt'te lokal olarak bir dolu yağışı söz konusu oldu. Bu dolu özellikle Tillo ilçemizin İkizbağlar, Dereyamaç ve Sinep köylerinde etkili oldu. Şu anda, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanımız Şuayip Aslan'la birlikte alanda hasar gören bağ ve bahçelerde tespit çalışmalarında bulunuyoruz. Dolunun vurduğu alanlarda hasar gerçekten çok büyük. Biz bu duruma çok üzüldük, bu aynı zamanda bu bölge için verim yılıydı. Bahçelerimiz, bağlarımız çok güzel meyve tutmuşlardı. Biz üreticilerimize çok geçmiş olsun diyoruz. Tarım Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz olarak biz ellimizden gelen destek çalışmasını yapmaya çalışacağız. Sigortalı ve sigortasız bağ ve bahçelerimiz var. Bu vesile ile tüm yetiştiricilerimize özellikle tarım sigortaları konusunda biraz daha hassas olmalarını ve ellerinden geldiğince tüm bağ ve bahçelerini sigortalatma konusunda tavsiyede bulunuyoruz? ifadelerini kullandı.İkizbağlar köyünde çiftçilik yapan Hamza Aslan, sel sularının bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: ?Hasarımız çok, doludan sonra sel suları bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden oldu. Fıstıklarımız telef oldu. Bir sonraki yılın da mahsulü gitti, yani iki yıllık emeğimiz telef oldu gitti. Devlet büyüklerimiz durumumuzu görüyor, bir yardımcı olabilirlerse memnun olurduk. Beklentimiz kredi ödemelerimizin ertelenmesi.? (DHA)