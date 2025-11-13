Haberler

Siirt'te Diyabet Aile Eğitim Kampı Düzenlendi

Siirt'te Diyabet Aile Eğitim Kampı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, diyabet hastası çocuklar ve aileleri için iki gün süren 'Diyabet Aile Eğitim Kampı' düzenledi. Kamp kapsamında çocuklara diyabet yönetimi ve öz bakım becerileri hakkında eğitim verildi.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Aile Eğitim Kampı" düzenlendi.

Siirt Hekimevi'nde iki gün sürecek kampın ilk gününde çocuklara ve ailelerine diyabet hastalığıyla ilgili temel bilgiler verildi, bahçede boyama ve ebru etkinliği yapıldı.

Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Koçyiğit, gazetecilere, kampın amacının Tip 1 diyabetli çocukların hastalık yönetimini güçlendirmek, öz bakım becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak olduğunu belirtti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabetle ilgili çocuklara ve ailelere hizmet sunduklarını ifade eden Koçyiğit, " Siirt'te ilk kez düzenlenen diyabet kampında çocukların diyabetle ilgili bilgi düzeylerinin artırılması, insülin uygulaması, kan şekeri takibi ve karbonhidrat sayımı gibi öz bakım becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Diyabet İl Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Ayşegül Bilim ise Siirt'te şu ana kadar Tip 1 diyabetli 95 çocuğun tespit edildiğini belirtti.

Bilim, aileleriyle birlikte 10 çocuğun eğitim kampına katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kampımızın amacı çocuklarımıza ve ailelerine diyabetle ilgili eğitimi profesyonel bir ekip eşliğinde sunmak. Diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, çocuk endokrin ve dahiliye uzmanlarımız ile hemşirelerimiz burada çocuklarımızla bir arada olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle interaktif eğitimler düzenliyoruz. Programımız sabah tanışma etkinliğiyle başladı, ardından interaktif spor eğitimi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan özel yemek programı ile devam etti. Siirt'te ilk kez düzenlenen bu kampla hem farkındalık oluşturmayı hem de eğitimi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz."???????

Kampın açılış programına Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.