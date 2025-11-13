Siirt'te Diyabet Aile Eğitim Kampı Düzenlendi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Aile Eğitim Kampı" düzenlendi.

Siirt Hekimevi'nde iki gün sürecek kampın ilk gününde çocuklara ve ailelerine diyabet hastalığıyla ilgili temel bilgiler verildi, bahçede boyama ve ebru etkinliği yapıldı.

Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Koçyiğit, gazetecilere, kampın amacının Tip 1 diyabetli çocukların hastalık yönetimini güçlendirmek, öz bakım becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak olduğunu belirtti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabetle ilgili çocuklara ve ailelere hizmet sunduklarını ifade eden Koçyiğit, " Siirt'te ilk kez düzenlenen diyabet kampında çocukların diyabetle ilgili bilgi düzeylerinin artırılması, insülin uygulaması, kan şekeri takibi ve karbonhidrat sayımı gibi öz bakım becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Diyabet İl Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Ayşegül Bilim ise Siirt'te şu ana kadar Tip 1 diyabetli 95 çocuğun tespit edildiğini belirtti.

Bilim, aileleriyle birlikte 10 çocuğun eğitim kampına katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kampımızın amacı çocuklarımıza ve ailelerine diyabetle ilgili eğitimi profesyonel bir ekip eşliğinde sunmak. Diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, çocuk endokrin ve dahiliye uzmanlarımız ile hemşirelerimiz burada çocuklarımızla bir arada olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle interaktif eğitimler düzenliyoruz. Programımız sabah tanışma etkinliğiyle başladı, ardından interaktif spor eğitimi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan özel yemek programı ile devam etti. Siirt'te ilk kez düzenlenen bu kampla hem farkındalık oluşturmayı hem de eğitimi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Kampın açılış programına Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile kurumların temsilcileri katıldı.