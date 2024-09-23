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Siirt'te Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Düzenlendi

Siirt'te Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Düzenlendi
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Siirt'te düzenlenen 'Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması'nda, bölgelerinde birinci olan 10 hafız Türkiye finalinde yarıştı. Yarışmayı Kahramanmaraş'tan katılan Ubeydullah Kırlar birincilikle tamamladı.

Siirt'te "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması Erkekler Türkiye Finali" yapıldı.

İl Müftülüğü ev sahipliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen finale bölgelerinde birinci olan 10 hafız katıldı.

Vali Kemal Kızılkaya yaptığı konuşmada, Siirt'te hafızları ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerine Kur'an ziyafeti sunan hafızlara teşekkür etti.

Böyle güzel bir organizasyonu Siirt'te gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğüne de teşekkür eden Kızılkaya, "Önümüzdeki sene de uluslararası hafızlık yarışmasına Siirtliler olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de yarışma hakkında bilgi verdi.

Şahin, bölgelerinde birinci olan 10 hafızın Türkiye finaline katılmaya hak kazandığını kaydederek, din görevlilerine başarı diledi.

İl Müftüsü Şakir Pinal da bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Kahramanmaraş'tan katılan Ubeydullah Kırlar birinci, Trabzon'dan katılan Yusuf Yılmaz ikinci, Yalova'dan katılan Hakan Tuparlak ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren din görevlilerine ödülleri protokol mensuplarınca verildi.

Programa, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurul üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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