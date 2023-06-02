Siirt'te Dezenfekte ve İlaçlama Çalışmaları Yapıldı

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı. Yaz boyunca devam edecek çalışmalarla kentin ana arterlerindeki yer altı ve ara sokaktaki yer üstü konteynırları temizleyen ekipler, kokuya karşı da dezenfekte etti. İlaçlama ekipleri de depo ve caddelerdeki rögar ve yağmur suyu mazgallarını haşerelere karşı ilaçladı.

Siirt Belediyesince dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Siirt için kent genelindeki cadde ve sokaklarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı.

Yaz boyunca devam edecek çalışmalarla kentin ana arterlerindeki yer altı ve ara sokaktaki yer üstü konteynırları temizleyen ekipler, kokuya karşı da dezenfekte etti.

İlaçlama ekipleri de depo ve caddelerdeki rögar ve yağmur suyu mazgallarını haşerelere karşı ilaçladı.