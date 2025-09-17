Haberler

Siirt'te Devrilen TIR, Şoförü Emniyet Kemeri Sayesinde Kaza Yapmadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın şoförü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası trafik bir süre durdu ancak yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

SİİRT'te kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın şoförü, kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Siirt- Bitlis kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 36 AA 415 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR şoförü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.