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Siirt'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Siirt'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Muhammed Enes Yoltay'ın kullandığı 56 KA 990 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunun Yağmurtepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ercan Nayman, Soner Nayman, Ali Osman Düzgün ve Sidar Yoltay yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Enes Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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