Siirt'te devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı Güncel Haberler Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı. Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı. Abdurrahman T. yönetimindeki iş makinesi, Aydın Mahallesinde elektrik hatlarını yenileme çalışması yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bağa devrildi. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen iş makinesinden çıkarılan operatör Abdurrahman T, Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Pervari Aydın Siirt Güncel Haberler

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