Siirt'te depremzede çocuklara verilen eğitimle yaşadıkları travma atlatılmaya çalışılıyor

SİİRT - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden Siirt'te gelen ve Esme Han Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan ailelerin çocukları kurulan anasınıfında eğitim görüyor. Öğretmenler tarafından çocuklara çeşitli etkinlikler yapılarak, eğitim almalarının yanı sıra depremin meydana getirdiği travmayı atlatmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Siirt'te gelen afetzedeler, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirilmeye devam ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Esme Han Sultan Kız Öğrenci Yurdunda açılan anasınıfında aileleriyle kalan çocuklara eğitim veriliyor.

Siirt Valiliği koordinesinde yurtlara yerleşen depremzede aileleri en iyi şekilde ağırladıklarını dile getiren Esme Han Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Semanur Uluç, 3-6 yaş yaş arası öğrencilere de yurtta açtıkları anasınıfı ile eğitim verdiklerini söyledi.

Yurtta depremzede misafirleri ağırladıklarını ifade eden Ulaç, "Hatay'dan Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan, Malatya'dan, Adıyaman'dan misafirler ailelerimiz var. Buna mukabil öğrencilerimiz var. Şu an içinde bulunduğumuz anaokulumuzu kurduk. Hem sabah hem de öğlenden sonra olmak üzere iki tane öğretmenimiz görev yapıyor. 11 tane 3-6 yaş arası öğrencimiz var. Psikososyal servis kurduk. Kurum psikoloğumuz ve Milli Eğitim Bakanlığından gelen psikolojik danışmanlarımızla beraber tek tek aileleri gezerek onların ihtiyaçlarını tespit ettik. Onlara psikolojik ilk yardım hizmetinden bulunduk. Psikososyal servisimiz var o odadan oluşuyor. Aileler sürekli olarak danışabiliyorlar psikolojik danışmanlarımıza; ayrıyeten öğrencilerimizi tespit ettik. LGS'ye, YKS ya da KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimiz tespit edip onlara kaynak kitaplar ayarladık, gerekli görüşmeleri yaparak. Ayrıyeten etüt merkezleri ve dershanelereler de görüşüp öğrencilerin oralara ücretsiz gitmelerini sağladık" dedi.

Günde üç öğün yemeklerinin olduğunu belirten Ulaç, "Manevi danışman odamız var. Kur'an'ı Kerim kurslarımız açıldı ve şu an depremzede misafirlerimiz Kur'an'ı Kerim kursuna başladılar. Bunun yanında öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Oyun parkları yaptık, yemeğe götürüyoruz. Bayanlar için belirli aralıklarla sauna ve hamam gibi etkinliklerimiz mevcut. Ayrıyeten berber ve kuaför hizmetlerimiz de mevcut. İhtiyaçlarını bize bildirdiklerinde biz gerekli yerlerle bağlantıyı kurarak yardımcı olmaya ihtiyacını giderme konusunda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz daha iyi çalışsın diye okuma salonlarımız ve kütüphanemiz var. 7/24 misafirlerimizin hizmetindeyiz. Depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.