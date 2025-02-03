Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Siirt'te Deprem Bilgilendirme ve Ekipman Tanıtımı Yapıldı

Siirt'te Deprem Bilgilendirme ve Ekipman Tanıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı. Hedef, afet bilincini artırmak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek.

Siirt'te İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Şubesi arama kurtarma birimince deprem konulu bilgilendirme ve ekipman tanıtımı yapıldı.

İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, Güres Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte açılan stantlarda deprem konulu bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Vatandaşlarda afet bilincini aşılamak ve farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Süzgün, "AFAD Başkanlığından kentsel arama kurtarma da ilimizde tek ve ülkemizde sayılı akredite ekiplerden olan İHH Arama Kurtarma ekibi olarak bu bilinçle vatandaşlarımızı deprem ve afetler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

"Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar"
img

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

Schengen başvuruları için sürpriz adım
Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.