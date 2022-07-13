Siirt'te 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlenecek

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca mücadelesiyle elde ettiği zaferin altıncı yılında program düzenlenecek.

Program, 14 Temmuz'da İl Özel İdaresi Dinlenme Tesislerinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesiyle başlayacak.

15 Temmuz'da Garnizon Komutanlığı şehitliği ziyaret edilecek, aynı gün merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde şehitler için mevlit okutulacak, dua edilecek, mehteran eşliğinde "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlenecek.

Kortej halinde Güres Caddesinden başlayacak yürüyüş, 15 Temmuz Meydanında son bulacak.

Meydanda resim sergisinin açılışı yapılacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, dua edilmesi ve Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izletilecek.

Mehteran ve Gurup Ravza konseriyle devam edecek program, sela okunmasıyla sona erecek.