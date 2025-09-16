Haberler

Siirt'te Demir Doğrama Atölyesinde Yangın

Güncelleme:
Siirt'te bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİİRT'te demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şeyh el Hazin Caddesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde, 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

