Siirt'te Demir Doğrama Atölyesinde Yangın

SİİRT'te demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şeyh el Hazin Caddesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde, 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.