Siirt'te çöple dolu evde yaşayan yaşlı adama belediyeden yardım eli

SAKARYA (AA) - Siirt Belediyesi, atık eşya ve çöp dolu evde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Duman'a destek sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesinde gıda dağıtımı sırasında yaşlı bir vatandaşın çöp dolu evde yaşadığını tespit etti.

Evde inceleme yapan ekipler, çöp ve eski eşyalarla dolu evde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan Duman'a sahip çıktı.

Yaşlılık maaşı dışında geliri olmayan yaşlı adamın evindeki çöpleri toplatan ekipler, tadilattan geçirdiği eve yeni eşyalar aldı.

Ayrıca yaşlı vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştırılacağı belirtildi.