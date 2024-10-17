Siirt'te Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

SİİRT'te 2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde 2 erkek çocuğu, seyir halindeki vidanjörün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin vidanjörün arkasında tutunarak barfiks çektiği de görüldü. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerin çocukları uyarması ile son buldu.

Haber-Kamera Akif ÖZALPSİİRT,