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Siirt'te Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Siirt'te Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Siirt'te iki çocuğun bir vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi. Çocuklardan biri barfiks çekerek seferi sırasında dikkat çekti. O anlar, çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.

SİİRT'te 2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde 2 erkek çocuğu, seyir halindeki vidanjörün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin vidanjörün arkasında tutunarak barfiks çektiği de görüldü. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerin çocukları uyarması ile son buldu.

Haber-Kamera Akif ÖZALPSİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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