Siirt'te çocuklar "akran zorbalığı"na karşı bilinçlendiriliyor

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukları "akran zorbalığı"na karşı bilinçlendiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kent genelinde "Akran Zorbalığına Dur, Nezakete Yol Ver" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında çocuklara akran zorbalığı konusunda bilinçlenmeleri amacıyla eğitim veriliyor, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kurum görevlilerince araçlarla evlerinden alınan çocuklar, proje doğrultusunda kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aştığı Tillo Tabiat Parkı'na getirildi.

Burada önceden hazırlanan hayvan mamalarını doğaya bırakan çocuklar, ardından yemlenmeye gelen kedileri sevdi.

Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklara akran zorbalığına ilişkin bilgi verildi.

"Akran zorbalığına maruz kalan ve bunu uygulayan çocuklarımızla çalışmalar planlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, son dönemde artan akran zorbalığına karşı il genelinde proje başlattıklarını belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle resmi ve özel okullar başta olmak üzere çeşitli alanlarda akran ve dijital zorbalığı önleyici eğitimler verileceğini anlatan Sidar, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında akran zorbalığıyla ilgili meslek elemanlarımız eşliğinde eğitimler vereceğiz. Daha sonra vaka bazlı olarak akran zorbalığına maruz kalan ve akran zorbalığını uygulayan çocuklarımızla çalışmalar planlıyoruz."

Sidar, eğitimin ardından merhamet, vicdan ve empati duygularının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Tillo Tabiat Parkı'nda hayvanlara yem ve mama bırakılan bir etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "İlimizde hayata geçireceğimiz bu projeyle akran zorbalığına maruz kalan çocuklarımızın sayısını azaltmayı ve bu alanda önleyici hizmet faaliyetleri yürütmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Bu süreçte empati duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli çocuk gelişimcisi Kader Sonakalan da Çocuk Hakları üyeleriyle birlikte doğada bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların doğayla iç içe olma imkanlarının azaldığını vurgulayan Sonakalan, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgisini aşılamak ve çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamak istedik. Bu süreçte empati duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz. Doğayla iç içe olmak, çocukların psikolojisine de çok iyi geliyor. Amacımız, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler düzenlemek."

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynep Aytaş ise keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Lorin Nas da emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu anlattı.