Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Güncel
 - Güncelleme:

Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi Siirt'te jandarma ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende Projesi' çerçevesinde çocuklara özel gösteri sundu.

Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi

SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende Projesi' çerçevesinde çocuklara özel gösteri sundu. Çocuklar köpek timinin gösterisiyle doyasıya eğlendi.

Siirt'te ilköğretim ve anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını gezdi. Köpek timi gösterisini izleyen minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Çocuklarımız Güvende Projesi' çerçevesinde, 135 İlköğretim ve anaokulu öğrencisini komutanlıkta ağırladı. Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerde, Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından zırhlı araçların tanıtımı yapıldı, köpek timi unsurlarınca çocuklara eğlenceli gösteri düzenlendi.

Dadaşlar Şehitliği'ni de ziyaret eden öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Güncel

Jandarma Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title