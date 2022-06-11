Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi - Haberler

Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi Siirt'te jandarma ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende Projesi' çerçevesinde çocuklara özel gösteri sundu. Siirt'te çocuklar köpek timi gösterisiyle doyasıya eğlendi SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri, 'Çocuklarımız Güvende Projesi' çerçevesinde çocuklara özel gösteri sundu. Çocuklar köpek timinin gösterisiyle doyasıya eğlendi. Siirt'te ilköğretim ve anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını gezdi. Köpek timi gösterisini izleyen minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Çocuklarımız Güvende Projesi' çerçevesinde, 135 İlköğretim ve anaokulu öğrencisini komutanlıkta ağırladı. Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerde, Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından zırhlı araçların tanıtımı yapıldı, köpek timi unsurlarınca çocuklara eğlenceli gösteri düzenlendi. Dadaşlar Şehitliği'ni de ziyaret eden öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler dağıtıldı. İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Güncel Jandarma Siirt Güncel Haberler

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