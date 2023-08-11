Siirt'te çocuk parkında çıkan yangın kontrol altına alındı

SİİRT'te otluk alanda başlayan ve çocuk parkındaki elektrik trafosuna sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Kooperatif Mahallesi'ndeki Uzun Park yanındaki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, park içerisindeki elektrik trafosuna sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrik trafosunda maddi hasar meydana gelirken ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)