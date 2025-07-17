Siirt'te Çocuk Ev Damından Düşerek Ağır Yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir evin damında oyun oynarken dengesini kaybeden 4 yaşındaki Meryem D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı ve çocuk Diyarbakır'a sevk edildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki katlı müstakil evin damından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Kömürlü köyünün Yelken mezrasında ailesinin, 4 yaşındaki Meryem D'nin evlerinin damından oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel